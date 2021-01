Pensionist trennte sich mit Kreissäge zwei Finger ab

Ein 70-jähriger Mann hatte sich den Zeigefinger und den Daumen mit einer Kreissäge in der Mitte abgetrennt, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Pensionist wollte gegen 9.26 Uhr in seiner Hobbywerkstatt Kantholz durchschneiden, als er mit den Fingern in das Blatt der 32 Jahre alten Kreissäge geriet. Er wurde nach der Erstversorgung zum Linzer UKH geflogen.

