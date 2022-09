Paragleitpilot bei Landeanflug schwer verletzt

Laut Polizei hatte der Oberösterreicher am Nachmittag mit seinem Gleitschirm vom Zwölferhorn in Richtung St. Gilgen abgehoben. Beim Anflug auf die Landewiese geriet der Mann in einen thermisch bedingten Abwind und verlor stark an Höhe. In weiterer Folge konnte er sein Fluggerät nicht mehr rechtzeitig abfangen und prallte mit dem Rückenprotektor seines Gurtzeuges auf die Landewiese.

Beim Aufprall erlitt der 60-Jährige eine schwere Wirbelsäulenverletzung und wurde vom Notarzthubschrauber zur weiteren Versorgung ins Landeskrankenhaus Salzburg überstellt.