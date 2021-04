Nach monatelanger Kulturabstinenz blickt das Team der Kultur und Freizeit GmbH. positiv in die Zukunft und ist für einen Spielbetrieb bereit, sobald die Regierung grünes Licht dafür gibt. "Wir nutzen die Coronakrise, um neue Konzepte umzusetzen und unsere Kulturveranstaltungen als Open Air anzubieten. An der frischen Luft kann sicherer Kulturgenuss nochmals besser gewährleistet werden als in geschlossenen Räumen", so Geschäftsführerin Simone Lindinger. "Und die Atmosphäre eines Konzerts oder Kabaretts unter freiem Himmel ist ein zusätzlicher Garant für ein außergewöhnliches Kulturerlebnis."

Sicherer und unbeschwerter Kulturgenuss ist das oberste Gebot in diesen Zeiten. Aus diesem Grund werden viele Kulturveranstaltungen der nächsten Monate, die üblicherweise im Stadtsaal stattfinden würden, nach draußen verlegt und als Open Air geplant. Kabaretts und Konzerte finden so unter freiem Himmel im Volksbankstadion oder im Freizeitparkgelände statt. "Ich freue mich, dass in diesen schwierigen Zeiten neue Wege gegangen werden und Open Airs die Stadt in diesem außergewöhnlichen Jahr beleben werden", sagt Bürgermeisterin Elisabeth Kölblinger (VP).

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.