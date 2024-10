ÖBB öffnen die Lehrwerkstätte in Attnang-Puchheim

60 Jugendliche bilden die ÖBB derzeit in ihrer Lehrwerkstätte in Attnang-Puchheim in vier technischen und einem kaufmännischen Beruf aus. Für das neue Lehrjahr mit Start im September 2025 werden 25 weitere Lehrlinge gesucht. Darum öffnen die ÖBB am Freitag, 18. Oktober, und Samstag, 19. Oktober, die Lehrwerkstätte für interessierte Besucher.

Lehrlinge und Ausbildner geben dann am Freitag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr einen "exklusiven Einblick" in die Lehrlingsausbildung der Österreichischen Bundesbahnen. Für die Besucher ist unter anderem eine Laservorführung und 3D-Druck vorbereitet. Der Standort in Attnang-Puchheim wurde erst kürzlich von 60 auf 80 Ausbildungsplätze erweitert. Der 3,45 Millionen teure Neubau ist durch einen Glasgang mit dem Altbau verbunden, zudem ist ein neuer Haupteingang zur Salzburger Straße entstanden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper