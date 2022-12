Norwegens Norden kommt nach Lenzing

Der Deutsche Volker Wischnowski hat die Tour bei prächtigem Sommerwetter unternommen und die Landschaft und das Licht in faszinierenden Filmaufnahmen festgehalten. Der bildgewaltige Streifen besticht durch teils episch anmutende Sequenzen, Humor an den richtigen Stellen und den professionellen und authentischen Kommentar des Filmemachers, der sein Werk kommenden Dienstag, 17.30 Uhr, live in den Lichtspielen Lenzing präsentiert und kommentiert. Karten an der Abendkasse, Reservierungen per Mail an hurtig@gmx.info

