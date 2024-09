Neue Mountainbike-Strecke im Almtal

Sie verläuft parallel zum Almtalradweg R11 und erstreckt sich von der Fischerau bis zur Almbrücke vor der Habernau. Die Strecke wurde in enger Zusammenarbeit mit der Cumberland-Stiftung, der Gemeinde Grünau und dem Tourismusverband Traunsee-Almtal realisiert. Der Grundstückseigentümer sei an der touristischen Wertschöpfung beteiligt, was die nachhaltige Entwicklung der Region unterstütze, wie es vom Tourismusverband heißt. Die Beschilderung soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Ein besonderes Augenmerk liege auf dem rücksichtsvollen Miteinander zwischen Wanderern und Radfahrern – Erstere hätten immer Vorrang. Die Strecke wird auch in die Haftpflichtversicherung des OÖ Tourismus aufgenommen. Viele Radfahrer werden jedenfalls am 6. Oktober im Almtal unterwegs sein: Die Almseestraße ist an diesem Tag erstmals für den motorisierten Individualverkehr von 9 bis 18 Uhr gesperrt.

