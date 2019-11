Närrisches Jubiläum: Seit 100 Jahren ist Vorchdorf eine Faschingsmetropole

Natürlich ist Ebensee die Welthauptstadt des Faschings, doch gleich dahinter kommt Vorchdorf. Am Tor zum Salzkammergut wird die Faschingstradition in vielen Varianten hochgehalten. Besonders durch den Faschingsumzug, der zwar nur alle fünf Jahre stattfindet, dann aber alleine wegen seiner Größe weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist. Der letzte Umzug fand 2015 statt. Am damaligen Faschingssonntag nahmen 1500 Personen aktiv teil, und rund 20.000 Zuschauer am Straßenrand hatten ihren Spaß dabei.

So fing vor 100 Jahren alles an. Bild: Faschingsgilde

Narrensitzungen seit 1985

Die traditionelle Aufgabe des Faschings, der Bevölkerung den Spiegel vor die Nase zu halten, wird in Vorchdorf unter Federführung der Faschingsgilde Vori Dori durch viele weitere Aktivitäten gepflegt. Die beliebten Narrensitzungen sind seit 1985 ein wesentlicher Bestandteil der "fünften Jahreszeit". In insgesamt acht Sitzungen boten zuletzt mehr als 100 Akteure ein humorvolles Programm, das länger als vier Stunden dauerte.

Seit 1969 besteht zu den Faschingszugsjahren jeweils auch eine Prinzengarde, angeführt von einem Prinzenpaar. Am vergangenen Samstag wurden die beiden neuen Regenten gekrönt. Es sind dies Ihre Lieblichkeit Prinzessin Cornelia I. mit Schnaps und Sport vom Mittern bekannt im ganzen Ort sowie Seine Tollität Prinz Michael II. vom Amering der alles richt macht tipp topp alles dicht. Dazu gibt es mit Anna I. und Tobias I. auch ein Kinderprinzenpaar sowie eine Kindergarde.

Zurück zum Faschingszug, dessen 100-jähriger Bestand 2020 gefeiert wird und der als der größte Oberösterreichs gilt: Der Jubiläumszug beginnt am 23. Februar kommenden Jahres um 13 Uhr. Bereits im "Rollen" ist eine Sonderausstellung in der Kitzmantelfabrik mit dem Titel "Vorchdorf – 100 Jahre Fasching". Die Eröffnung fand am Montag, 11. 11., und damit pünktlich zum Faschingsbeginn statt. Öffnungszeit des Museums ist jeden Donnerstag von 13 bis 17 Uhr, zusätzliche Sonderausstellungszeit während des Faschings ist jeden Montag von 19 bis 21 Uhr.