Nach Kontrolle in Roitham: Hanf-Plantage bei Drogenlenker entdeckt

Am Donnerstagnachmittag hatten Polizisten den 42-Jährigen auf einer Gemeindestraße in der Ortschaft Wangham (Gemeinde Roitham am Traunfall) angehalten und kontrolliert. Dabei zeigte der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck Symptome von Drogenkonsum. Bei einem Urintest wurde der Lenker auf fünf Substanzen (THC, MDMA, MET, MDA und AMP) positiv getestet, die auf den Konsum von Cannabis und Ecstasy hinweisen. Der 42-Jährige gab außerdem zu, bei sich zuhause eine geringe Menge Hanf zu besitzen.

Bei einer Nachschau stellte die Polizei 390 Gramm Cannabiskraut, eine Hanfplantage und eine kleine Menge unbekannter Substanzen sicher. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

