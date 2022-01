Mondseer Fitness-Profi hofft, dass Investor anbeißt

In der TV-Sendung "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 präsentiert Margit Haslinger aus dem Mondseeland morgen um 20.15 Uhr ihr Fitness-Franchisekonzept "Piyoma". Sie hofft, damit einen Investor für ihr Start-up zu gewinnen.

Pilates und Yoga für Menschen in Aktivität – das möchte Haslinger als erfahrener Fitness-Profi mit "Piyoma" vermitteln. Gemeinsam mit Georg Horner hat sie ein Franchisekonzept zur betrieblichen Gesundheitsförderung entwickelt, das zur sportlichen Bewegung gemeinsam im Team von drei bis zu 20 Teilnehmern in Unternehmen führen und sich dadurch positiv auf die Mitarbeiter auswirken soll. Die Trainer haben die Möglichkeit, sich mit dem Konzept neben- oder hauptberuflich selbstständig zu machen. In einer Einheit von 55 Minuten werden verschiedene Übungen, abgestimmt auf Musik, Takt und Songtext, gemeinsam durchgeführt. Das Angebot ist für kleine und große Unternehmen empfehlenswert und kostet 150 Euro pro Einheit. Ob es zu einem schwungvollen Start in eine gemeinsame Zukunft mit einem der Investoren kommt, entscheidet sich morgen.

Mit "2 Minuten 2 Millionen" steht die Dienstags-Primetime auf Puls 4 ab morgen wieder ganz im Zeichen von Innovationen, Visionen und den mutigsten Jungunternehmern. Die hochkarätige Investoren-Runde mit Hans Peter Haselsteiner, Katharina Schneider und Philipp Maderthaner wird diesmal erweitert durch den Neo-Investor und ehemaligen "2 Minuten 2 Millionen"-Teilnehmer Felix Ohswald. In den bisher acht Staffeln auf Puls 4 wurden insgesamt mehr als 60 Millionen Euro in die Start-up-Szene gepumpt.