Mit 150 km/h durch 50er-Zone: Raser-Auto in Frankenburg beschlagnahmt

152 km/h statt der erlaubten 50 km/h wurden bei einem Pkw gemessen, der gegen 2:40 Uhr bei Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck) unterwegs war. Die Polizisten hielten den Wagen an. Am Steuer saß ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck. Mit ihm saßen noch drei weitere Personen im Fahrzeug. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen, der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.

Zwei Alkolenker

Die Polizei stoppte an der Stelle noch drei weitere Lenker, die zwischen 95 und 104 km/h schnell gefahren waren. Auch diese sind ihren Schein los, genau so wie zwei betrunkene Fahrer, die 1,44 Promille und 1,28 Promille Alkohol im Blut hatten. Außerdem wurden in der Nacht von der Polizei zahlreiche Organmandate ausgestellt und Anzeigen erstattet.

