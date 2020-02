Masken, um von Dämonen nicht erkannt zu werden

Kürzlich listeten wir in den Salzkammergut-Nachrichten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) Höhepunkte des Faschings in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck auf. Nicht zu vergessen ist auch die "närrische Zeit" im steirischen Teil des Salzkammerguts. Im Ausseerland ziehen am Faschingmontag und Faschingdienstag die "Trommelweiber" nach der Melodie des "Ausseer Faschingmarsches" durch Bad Aussee, Altaussee, Strassen, Tressen und Grundlsee: die Bürger-Trommelweiber am Montag, die Arbeiter-Trommelweiber am Dienstag.

Die Trommelweiber tragen Masken, damit sie von den Dämonen, die sie vertreiben wollen, nicht wiedererkannt werden und sich diese bösen Geister nicht an ihnen rächen können. Die Bürger-Trommelweiber gibt es übrigens schon mehr als 250 Jahre. Traditionell sind im Ausseerland am Faschingdienstag auch die "Flinserl" und die "Maschkera-Fischer" unterwegs.

Die Bedeutung dieser Gruppen ist hochinteressant und im Internet unter der Adresse www.mein-oesterreich.info nachzulesen.

