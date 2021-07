Lehar-Villa: Fünf Frauen und ein Renovierungsfall

"In Ischl habe ich immer die besten Ideen", sagte Franz Lehar (1870 – 1948) einst. Der Komponist verbrachte jeden Sommer hier in seiner Villa, die er 1912 von der Herzogin von Sabran kaufte und in der die meisten seiner Operetten entstanden. Auf seinen testamentarischen Wunsch hin ging die Villa in Besitz der Stadt Bad Ischl über und wird heute als Museum genutzt.

Bis 2024 soll sie saniert sein

Allerdings ist die 1843 erbaute Villa mittlerweile renovierungsbedürftig, wie Petra Weiss vom Bundesdenkmalamt erklärt. "Es geht unter anderem darum, den Gebäudebestand zu stabilisieren, das Haus mit einer Aufzuganlage barrierefrei zugänglich zu machen, die Fassade umfassend zu sanieren sowie Leit- und Informationssysteme zu installieren", sagt Weiss. Die Kosten werden auf vier Millionen Euro geschätzt – eine Summe, die Bad Ischl ohne Unterstützung von Bund und Land nicht stemmen kann. Wie hoch die Förderquote sein wird, steht noch nicht fest. Fix ist aber, dass die Villa im Kulturhauptstadtjahr 2024 in neuem Glanz dastehen soll. "Wir müssen alles tun, um dieses kulturhistorisch so wertvolle Gebäude für unsere Stadt zu bewahren", sagt Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ). "Und das so schnell wie möglich."

Fünf Frauen nahmen sich federführend um die Sanierung der Lehar-Villa an: Neben Ines Schiller und Petra Weiss sind das Kulturstadträtin Marija Gavric, Helga Leitner und Maria Sams, die Leiterin des Museums der Stadt.

Bis zum Baubeginn bieten Helga Leitner und Maria Sams noch Führungen durch die Villa an. Sie finden ab 10. Juli jeweils von Mittwoch bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr statt. (ebra)