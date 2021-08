Landtagspräsident will Bürgermeister werden

Mit Adalbert Cramer steigt in Roitham ein politisches Schwergewicht in den Kampf um das Bürgermeisteramt ein. Der 71-Jährige ist (noch) zweiter Landtagspräsident, seit zwölf Jahren im Landtag und er war lange Jahre Bezirksobmann der FPÖ und ist seit 24 Jahren Mitglied des Gemeinderates. "Mit meiner politischen Erfahrung im Gepäck und meinen vielen Kontakten über die Bezirksgrenzen hinaus möchte ich mich nun voll und ganz der Weiterentwicklung unserer schönen Gemeinde widmen", sagt Cramer, der einer von 14 freiheitlichen Bürgermeisterkandidaten im Bezirk ist. Sollte Cramer das Rennen machen, wäre er der erste freiheitliche Bürgermeister im Bezirk Gmunden. (Mindestens genauso gute Chancen auf diese historische Rolle werden allerdings auch Jochen Wölger in Pinsdorf vorausgesagt.)

Die Bürgermeisterwahl in Roitham ist in diesem Jahr besonders spannend, weil Amtsinhaber Alfred Gruber (SPÖ) nach 18 Jahren im Bürgermeisterbüro nicht mehr antritt. An seiner Stelle schickt die SPÖ den bisherigen Vizebürgermeister Thomas Avbelj ins Rennen. Für die ÖVP Roitham kandidiert Gemeindevorstand Helmut Ortner.

"Alles ist möglich", sagt Cramer. "Aber egal, wie die Wahl ausgeht: Nächstes Mal werde ich nicht mehr antreten." (ebra)