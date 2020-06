Kombi-Lehrgang für Tagesmütter startet im Herbst

Inhalte aus den Bereichen Entwicklung, Pädagogik, Recht, Medizin sowie Ernährung stellen sicher, dass die Teilnehmer optimal auf die Betreuung von Kindern vorbereitet werden. Zudem bietet ein modularer Aufbau der Kurse die Möglichkeit, sich ganz individuell aus- und weiterzubilden. Gerade bei Kindern mit Beeinträchtigung braucht es eine Betreuung, die auf die speziellen Bedürfnisse der Kleinen angepasst ist. Dafür bietet der Familienbund eine Zusatzausbildung für Tagesmütter an.

Am 30. Juni findet dazu eine kostenlose Informationsveranstaltung in Vöcklabruck zum Berufsbild der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters statt. Der Lehrgang selbst startet am 8. Oktober.

Nähere Auskünfte sowie Anmeldung unter akademie@ooe.familienbund.at oder auf www.ooe.familienbund.at unter dem Menüpunkt "Bildung".

