Keine Feiern zu Weihnachten, aber besonderer Dank

Da heuer Corona-bedingt keine Weihnachtsfeier der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hilfswerks Gmunden stattfinden kann, wird auf eine andere Form der Danksagung gesetzt.

Obfrau Martina Pühringer und Hilfswerk-Gmunden-Leiterin Gisela Wydra betonen: "Die jährliche Weihnachtsfeier nutzten in den letzten Jahren immer sehr viele aus unserem Team, um sich miteinander auf Weihnachten einzustimmen. Die Feier bietet die Gelegenheit, uns bei unseren 135 Kolleginnen und Kollegen für ihre hervorragende Zusammenarbeit und ihr Engagement zu bedanken." Heuer falle dieser Dank in Form von Gutscheinen der Traunseewirte dem Team Gmunden und mit Bad Ischler Talern dem Team Bad Ischl zu. Pühringer: "Auch mit dem Gedanken, dass diese besonders betroffenen Branchen in der Region gestärkt werden."