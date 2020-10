Kaufmann, Gönner, Menschenfreund: Leopold Maurer verstorben

Eine Frohnatur – immer höflich, zuvorkommend, charmant und freundlich. So hat man Leopold Maurer als Geschäftsmann, Gönner und Menschenfreund in Gmunden gekannt und geschätzt. "Vom Leo hat man nie ein böses Wort gehört" – so vernommen aus dem Munde vieler, die ihn beruflich, als Stammtischfreund im Seehotel Schwan und im Seegasthof Hois’n sowie als Mitglied einer Saunarunde gekannt haben. Leo hat aber auch differenziert: Bekannte hat er berufsbedingt und als geselliger Mensch sehr viele gehabt, wirkliche Freunde eher wenige. Umso mehr hat er aber diese Freundschaften gepflegt.

Leopold Maurer kam am 6. Oktober 1923 in Gaming im niederösterreichischen Erlauftal zur Welt, wuchs dort mit sechs Geschwistern auf und absolvierte in Gresten eine Kfz-Mechaniker-Lehre. Später übersiedelte die Familie nach Scheibbs, und bis ins hohe Alter blieb Leo seiner alten Heimat durch jährliche Besuche bei den Geschwistern verbunden.

Mit 17 Jahren wurde er als Panzerfahrer in die Deutsche Wehrmacht eingezogen. 1944 kam er aus Russland verwundet ins Salzkammergut und kurierte seine Verletzungen auf dem Feuerkogel aus. In den Wintermonaten war er am "Sattel" auch als Skilehrer engagiert. Bei einem Skikurs lernte er seine Frau Elisabeth kennen, eine Tochter aus dem Haus der bekannten Seewalchner Skischuhdynastie Kastinger. 1946 wurde geheiratet. Das Paar erwarb in Gmunden zwei Häuser am Franz-Josef-Platz und etablierte darin das weit über die Grenzen des Salzkammerguts hinaus bekannt gewordene "Sporthaus Maurer".

Die Gattin führte das Sportgeschäft, er selbst war als Handelsreisender österreichweit mit Sport-, Berg- und Skischuhen in der damals stark expandierenden Sportbranche unterwegs. Der Ehe entsprangen die beiden Söhne Bernd (* 1947) und Wolfgang (* 1949), die ebenfalls sehr erfolgreich in der Textil-, Mode- und Sportbranche tätig waren.

Nach seiner Pensionierung fand der passionierte Skiläufer, Segler, Schwammerlsucher und Bergsteiger mehr Zeit für seine Hobbys. Er war ein liebevoller Groß- und Urgroßvater seiner fünf Enkel und drei Urenkel und ein fürsorglicher Gatte, der seine Frau zwölf Jahre lang bis zu ihrem Tod im Jahre 2006 pflegte und betreute.

Mit zunehmendem Alter machte sich bei Leo ein Rückenleiden bemerkbar, das ihn in seinem Aktionsradius massiv einschränkte. Er hat, wie es ihm eigen war, nie darüber sonderlich geklagt und die Last mit bewundernswerter Geduld getragen. Wenige Tage nach seinem 97. Geburtstag ging Leopold Maurer im Salzkammergut Klinikum Gmunden am Abend zu Bett und wachte am nächsten Morgen nicht mehr auf. Familie und Freunde werden ihn vermissen.