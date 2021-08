Trotz Sturmwarnung wollte ein 59-jähriger Salzburger am Sonntagabend mit seinem Stand-up-Paddle-Board in Gschwendt bei Strobl eine Runde auf dem Wolfgangsee fahren. Im Sturm fiel er ins Wasser, erreichte sein Board nicht mehr und klammerte sich an einen Trockensack, mit dem er schließlich das Ufer erreichte.

Als ein Passant jedoch vom Ufer aus das herrenlose Board im Wasser treiben sah, befürchtete er Schlimmstes und alarmierte die Polizei. 30 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Strobl, das Feuerwehrboot der Freiwilligen Feuerwehr St. Wolfgang, das Polizeiboot, ein Sanka des Roten Kreuzes Strobl und Polizisten der Inspektionen Strobl und St. Gilgen waren im Einsatz. Sie suchten mit Rettungsbooten den See ab, bis sie den 59-Jährigen schließlich unverletzt am Ufer im Gemeindebad Wasswiese fanden.

Nach Angaben des Salzburgers wäre der See vorerst noch glatt gewesen, als plötzlich eine massive Windböe von Westen eingefallen sei und das Board umgekippt hätte.

Beim Einsatz fanden die Einsatzkräfte auch ein herrenloses Segelboot. Es hatte sich im Sturm samt Boje selbstständig gemacht.