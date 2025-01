Jakob und Anna beliebteste Vornamen

Jene Babys, die an den beiden Standorten des Salzkammergut-Klinikums in Vöcklabruck und Bad Ischl im vergangenen Jahr das Licht der Welt erblickt hatten, hörten später sehr oft auf die Namen Jakob oder Anna. Das geht aus der gestern veröffentlichten Jahresstatistik des Klinikums hervor. Bei den Buben gehörten nach Jakob auch Tobias und Noah zu den beliebtesten Vornamen, bei den Mädchen folgten, nach Anna, Marie und Emilia.

Insgesamt wurden im Jahr 2024 im Salzkammergut-Klinikum 1506 Babys geboren. Damit hat sich die Zahl der Geburten, nach einem spürbaren Rückgang im Jahr 2023, wieder etwas eingependelt. Allerdings sind auch die Zahlen im vergangenen Jahr mit einem Minus von rund drei Prozent leicht rückläufig.

Von den insgesamt 1506 Babys sind 383 in der geburtshilflichen Abteilung in Bad Ischl und 1123 an der Abteilung in Vöcklabruck zur Welt gekommen. Dabei hatten die Buben (765) gegenüber den Mädchen (741) knapp die Nase vorn. Acht Zwillingspärchen erblickten in Vöcklabruck, eines in Bad Ischl das Licht der Welt.

Die Kaiserschnittrate im Salzkammergut-Klinikum lag im vergangenen Jahr bei rund 31 Prozent – und damit etwas unter dem nationalen und internationalen Schnitt.

21.343 Geburten in zehn Jahren

In den vergangenen zehn Jahren kamen im Salzkammergut-Klinikum 21.343 Babys zur Welt, das geburtenreichste Jahr war dabei mit 1956 Entbindungen das Jahr 2016.

