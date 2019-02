Am Grünberg bröckeln die Steine ab

GMUNDEN. Eine Stelle am Mitterweg birgt Gefahrenpotential, doch eine Sanierung käme viel zu teuer.

Jene Stelle, an der zuletzt einzelne Steine auf den Mitterweg purzelten: Es handelt sich dabei um eine nur rund 20 Meter lange Zone. Bild: Österreichische Bundesforste

An einer Stelle des am Gmundner Grünberg gelegenen Mitterwegs fallen derzeit vereinzelt Steine und kleinere Felsen auf den Weg, was zu einiger Beunruhigung bei Wanderern geführt hat. "Es stimmt, dass da einige Steine abgerutscht sind", bestätigt Stefan Mößler, zuständiger Revierförster der Österreichischen Bundesforste (ÖBf), gegenüber den Salzkammergut-Nachrichten. "Ich war oben und habe daraufhin die Stadtgemeinde informiert, und auch der Geologe Günter Moser war vor Ort und hat sich das angesehen."

Moser nahm die Stelle genauer unter die Lupe und präzisiert: "Es handelt sich bei der Örtlichkeit um einen kleinen Graben, den man entlang des Mitterwegs passiert. In diesem Graben befindet sich eine größere, relativ steile Felswand, aus der immer wieder die Schichtköpfe abbrechen und dann herunterfallen." Dort technische Sicherungsmaßnahmen zu setzen, sei extrem schwierig und enorm aufwendig, so der Geologe. "Erstens kann man da nicht gut dazu und zweitens sind die Voraussetzungen ungünstig: Es ist sehr aufgelockertes Gestein, es ist eine steile, bis zu 20 Meter hohe Böschung. Man kann das dort nicht mit einem vernünftigen technischen Einsatz sichern. Das wäre mit einem aus meiner Sicht überproportional großen Aufwand verbunden."

Warnschild "Steinschlaggefahr"

Mosers Vorschlag zur Herangehensweise: "Man nimmt das zwar als Gefahrenpotential wahr – und man kann auch davon ausgehen, dass aufgrund der Minus-Temperaturen in der Nacht und des Auftauens untertags noch eine gewisse Dynamik drinnen steckt –, aber man kann das weder kurz- noch längerfristig vernünftig absichern. Daher war mein Vorschlag an die Stadtgemeinde Gmunden als Wegerhalter, ein Warnschild aufzustellen und auf die besondere Steinschlaggefahr in diesem Bereich hinzuweisen."

Absicherungen würden gewaltig ins Geld gehen, was aber angesichts der wenigen Meter Gefahrengebiet kaum vertretbar wäre. Moser: "Ein paar hunderttausend Euro sind da nichts bei derartigen Sicherungsmaßnahmen."

2 Fragen an Günter Moser

Geologe in Gmunden

Der 54-Jährige leitet das Ingenieurbüro mjp Ziviltechniker GmbH und zählt zu den renommiertesten Geologen und Geotechnikern im Lande.

Der Mitterweg ist eine beliebte Wanderroute von der Grünbergbäuerin bis zur Grünbergalm oder weiter zum Laudachsee. Was sagen Sie zu einer Absicherung jener Stelle, wo derzeit die Steine herunterkommen?

Das wäre mit sehr viel Geld verbunden, weil man den Zugang erst schaffen müsste, weil man dort aufwendige Abräumarbeiten durchführen müsste, und die könnte man nur händisch machen, weil man mit keinem Gerät in die Böschung hinauffahren könnte. Dann müsste man den gesamten Bereich quasi zunetzen mit einem engmaschigen Steinschlag-Schutznetz. Dieses müsste man wiederum relativ weit rückverankern, weil der Felsen sehr stark aufgelockert ist. Also, das wäre ein sehr, sehr großer Aufwand. Und es geht da um eine Weg-Distanz von gerade einmal 20 Metern.

Gibt es mehr Fels-Stabilität im Sommer, wenn die Temperaturunterschiede nicht so gravierend sind wie gerade jetzt?

Ja. Und damit auch eine geringere Dynamik. Es gibt halt Gesteinsbereiche, die stark aufgelockert sind und in denen sich sehr viele Trennflächen befinden. In diese dringt Wasser ein, das gefriert in der Nacht. Durch die Volumsvergrößerung des gefrierenden Wassers sprengt das Gestein tagsüber auf. Dadurch gibt es derzeit diese Felssturz- und Steinschlagereignisse verstärkt.

