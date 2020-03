Humanitäres Engagement seit 40 Jahren

Ging es in den Anfangsjahren nur um den Rettungsdienst, so sind die mittlerweile 217 Mitarbeiter in vielen sozialen Bereichen tätig. Allein im Jahr 2019 wurden über alle Sparten hinweg 40.000 ehrenamtliche Stunden geleistet. Für das Einzugsgebiet mit 15.000 Einwohnern werden im Jahr rund 5000 Ausfahrten geleistet. Ortsstellenleiter Klaus Haselbruner ehrte mit der Henry-Dunant-Medaille eine Mitarbeiterin und drei Mitarbeiter, die seit der ersten Stunde dabei sind.

Die verschiedenen Sparten des Roten Kreuzes umfassen Angebote wie betreutes Reisen, Essen auf Rädern, Alpha-Leseförderung oder Rotkreuz-Märkte. Sie alle haben eines gemeinsam: den humanitären Gedanken. Bezirksstellenleiter Johannes Beer hob beim Jubiläum hervor, dass Humanität auch heute noch einen wichtigen Platz einnehme. "Humanitäres, soziales Engagement hat nichts von seiner Bedeutung verloren", dankte er den ehrenamtlichen Mitarbeitern.