Hohe Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt im Salzkammergut

Eine kürzlich in der Unfallambulanz des Salzkammergut Klinikums Vöcklabruck durchgeführte anonyme Befragung lässt eine hohe Dunkelziffer von Frauen vermuten, die von häuslicher Gewalt betroffenen sind. Von den 265 befragten Patientinnen im Alter zwischen 18 und 80 Jahren hat jede Zehnte angegeben, dass ihre Verletzung eine Folge häuslicher Gewalt sei. Sieben Prozent haben die Frage, ob es in ihrem Umfeld jemanden gäbe, der ihnen Unbehagen bereite, mit ja beantwortet.

„Häusliche Gewalt wird oft aus Angst oder Scham als Tabu gesehen, weshalb sich nur wenige an die im Klinikum etablierte Opferschutzgruppe wenden“, sagt die Sozialarbeiterin Maria Fitzinger. Es gibt diese Opferschutzgruppen an allen OÖG-Kliniken, also auch an den Standorten Vöcklabruck, Gmunden und Bad Ischl. Die speziell ausgebildeten interdisziplinären Teams stehen den Betroffenen Frauen als Erstansprechpartner zur Verfügung. Sie sensibilisieren aber auch das medizinische Personal im Umgang mit Gewaltopfern, damit diese bestmöglich betreut werden können. Auch eine professionelle Spurensicherung und Dokumentation gehören dazu. Auf Wunsch wird auch Kontakt zu externen Einrichtungen hergestellt – von Polizei bis zu Frauenhäusern

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.