Herrenloses Boot am Traunsee löste Einsatz aus

Gegen 19.20 Uhr erreichte der Notruf die Feuerwehr: Im südlichen Teil des Traunsees treibe ein leeres Boot. Feuerwehr und Wasserrettung rückten aus, um das Wasserfahrzeug an Land zu schleppen.

Im Boot fanden sie einen Ausweis - womit sie den Besitzer identifizieren konnten, der sich zum Glück aber wohlauf an Land befand. Am Vormittag war der 71-Jährige mit dem Boot zum Fischen auf dem See gewesen. Nach dem Zurückkommen habe er das Boot aus dem See gezogen. Warum es später wieder im See trieb, ist noch unklar.

