Helferlein für Corona-Risikopersonen

Die Dienstleistung steht all jenen Menschen zur Verfügung, die zur Corona-Risikopersonengruppen gehören oder ihr Zuhause aus anderen Gründen nicht verlassen können oder sollen. Egal ob Einkäufe, Erledigungen, Botengängen, Spaziergänge mit dem Hund - was immer gerade nicht möglich ist, kann dieser Besorgungsdienst übernehmen. Und so funktioniert das: Einkaufsliste, Kontaktdaten und Infos unter Tel. (07672) 760 von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr durchgeben; die Bestellungen werden je nach Dringlichkeit im Lauf eines Tages zugestellt. Alle Waren sind sofort bei der Zustellung bar oder nach gesonderter Vereinbarung mit dem Lieferanten zu bezahlen, der Lieferservice selbst ist kostenlos. Wer mithelfen kann, meldet sich unter Tel. (07672) 760 oder unter www.facebook.com/groups/627453118088974