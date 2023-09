Heimspiel für Habringer in Schwanenstadt

Rudolf Habringer kehrt für eine Lesung in seine Geburtsstadt zurück. (Weihbold)

SCHWANENSTADT. Der gebürtige Schwanenstädter Autor Rudolf Habringer stellt sein neuestes Werk, den Erzählband "Diese paar Minuten", vor. Für die Veranstaltung am 28. September um 19.30 Uhr kehrt der in Desselbrunn aufgewachsene Habringer zurück an seinen Geburtsort Schwanenstadt.

Die Bibliothek der Pfarre und Gemeinde Schwanenstadt lädt zur Lesung und zum Gespräch mit dem Autor ins Pfarrzentrum St. Michael ein. Vorverkaufskarten sind zum Preis von zwölf Euro in der Bibliothek Schwanenstadt, im GEA Gschäftl Schwanenstadt und bei Schachtner Vöcklabruck erhältlich. An der Abendkasse können die Eintrittskarten um 15 Euro erworben werden. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Bücherei unter bibliothek-schwanenstadt.bvoe.at/veranstaltungen

