Großangelegte Suchaktion in Bad Goisern: Vermisstes Mädchen unverletzt gefunden

Es hätte eine gemütliche Wanderung im Salzkammergut werden sollen, doch für eine Familie hätte sie beinahe in einer Tragödie geendet: Die Eltern hatten sich am Sonntagnachmittag gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Tochter von der Aussichtswarte Jochwand im Gemeindegebiet von Bad Goisern auf den Weg in Richtung der Goiserer Ortschaft Weißenbach gemacht, als das Mädchen plötzlich im Wald verschwand.

Nachdem die Eltern vergeblich nach ihrer Tochter gesucht hatten, schlugen sie gegen 15:20 Uhr Alarm. Rund 120 Einsatzkräfte von Polizei, Bergrettung, Wasserrettung, der Feuerwehren Bad Goisern, St. Agatha, Weißenbach und Lasern sowie Hundeführer rückten an, um nach der Schülerin zu suchen.

Suche zu Land und zu Wasser

Die Suche gestaltete sich als schwierig, da es kaum Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort des Mädchens gab, teilte die Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern am Sonntagabend mit. Koordiniert über eine gemeinsame Einsatzleitung wurden die Gebiete entsprechend zugeteilt und so zu Land und zu Wasser nach der Vermissten gesucht.

Es gab kaum Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort des Mädchens. Bild: www.ff-badgoisern.at

Hubschrauber und Drohne im Einsatz

Auch aus der Luft wurde die Suche mittels Polizei-Hubschrauber und Feuerwehrdrohne unterstützt. Rund vier Stunden nach dem Verschwinden dann die erlösende Nachricht: Das Mädchen konnte unverletzt, jedoch völlig erschöpft im unwegsamen Gelände gefunden werden.

Erst am Samstag stand die Bergrettung im Salzkammergut im Einsatz, nachdem ein deutscher Kletterer beim Aufstieg über den Südwest-Grat in die falsche Route gekommen und abgestürzt war. Wie berichtet, wurde Verletzte vom Notarzthubschrauber aus der Wand gerettet und in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.

Lokalisierung: Die Jochwand-Aussichtswarte ist ein beliebtes Ausflugsziel im Gemeindegebiet von Bad Goisern (Bezirk Gmunden):

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.