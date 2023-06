Deutscher Alpinist stürzte am Traunstein ab

Zwei deutsche Alpinisten, 57 und 40 Jahre alt, stiegen gegen 10 Uhr in die alpine Kletterroute "Traunstein-SW Grat" ein. Im Bereich der vorletzten Seillänge kam die Seilschaft von der Route ab und gelangte zu weit rechts in die Traunstein Südwest-Wand und in die dort befindlichen schwereren Kletterouten. Der 57-jährige Seilschaftsführende war offenbar mit der schwierigeren Route überfordert und stürzte mangels Zwischensicherungen rund 15 Meter in seine letzte Sicherung.

Sein Sturz konnte vom 40-jährigen Seilpartner gehalten werden, er zog sich beim Absturz jedoch Verletzungen unbestimmten Grades an den Beinen und am Kopf zu. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber aus der Wand gerettet und in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Eine weitere zufällig in der Wand befindliche Seilschaft, die durch ein Mitglied des Bergrettungsdienstes Zell am See geführt wurde, kümmerte sich anschließend um den 40-Jährigen und erkletterte die Wand bis zum Ausstieg. Gemeinsam stiegen sie in das Tal zum Ausgangspunkt ab.

