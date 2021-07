"Gäste" entwendeten Auto und Kreditkarten - Täter ausgeforscht

Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei im Bezirk Vöcklabruck gelang es, einen 19-Jährigen und einen 18-Jährigen, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, als Beschuldigte auszuforschen. Sie werden beschuldigt, am 18. Juli den Pkw der 41-Jährigen nach einem Besuch bei ihr im Haus unrechtmäßig in Gebrauch genommen zu haben. Außerdem bezahlten sie mit den Bankomatkarten des Opfers und dessen Gatten bei einem Restaurant in Vöcklabruck und Zigaretten aus einem Automaten in Timelkam.

Den leicht beschädigten Wagen fanden die Ermittler im Bereich des Vöcklabrucker Bahnhofs. Er wurde an die Besitzerin ausgefolgt. Die Beschuldigten zeigten sich bei ihren Einvernahmen geständig. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.