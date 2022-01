Für die Kinderrechte: "Gut, dass du da bist!"

Die Don-Bosco-Schwestern im deutschsprachigen Raum feiern heuer das 100-jährige Bestehen ihres Ordens. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, am Gedenktag des Ordensgründers Don Bosco, in der Hauskapelle der Don-Bosco-Schulen in Vöcklabruck ein Fernsehgottesdienst zum Thema "Gut, dass du da bist!" statt. ORF2 überträgt ab 9.30 Uhr live. Mit der Gemeinde feiert P. Siegfried M. Kettner, Provinzial der Österreichischen Provinz der Salesianer Don Boscos.

"Gut, dass du da bist!", mit diesen Worten werden die Schülerinnen und Schüler morgens am Eingang empfangen. Der Gottesdienst wird von ihnen und der Schulband mitgestaltet.

Im Jubiläumsjahr widmet sich die Ordensgemeinschaft verstärkt den Kinderrechten. Darauf weist Provinzleiterin Sr. Petra Egeling hin. Im Jubiläumsjahr soll nicht der Blick in die Vergangenheit im Vordergrund stehen, "sondern das Leben der Kinder und jungen Menschen heute".