Feier im ältesten Altstoffsammelzentrum des Bezirks

MONDSEE. Mit einem Fest wurde kürzlich das 30-jährige Bestehen des Altstoffsammelzentrums Mondseeland begangen. Zahlreiche Besucher kamen, um die getrennte Altstoffsammlung im ASZ, das vor 30 Jahren das erste im Bezirk Vöcklabruck und das zweite in ganz Oberösterreich war, zu feiern.

"Die Bürgerinnen und Bürger der Mondseelandgemeinden sind vorbildlich bei der Sammlung und Trennung ihrer Abfälle im ASZ Mondseeland", sagt Bezirksabfallverband-Vorsitzender Herbert Brunsteiner. "In den vergangenen 25 Jahren ist in Mondsee das Restabfallaufkommen um 37 Kilogramm pro Person reduziert worden. 2018 betrug die Restabfallmenge 80 Kilogramm pro Einwohner und liegt somit vier Kilogramm unter dem bezirksweiten Durchschnitt." Zu verdanken sei das einer sorgfältigen Abfalltrennung, "die auch in Zukunft so gut funktionieren soll", hofft Brunsteiner.

Auch der Mondseer Bürgermeister Karl Feurhuber, die Landtagsabgeordnete und Präsidentin der Landwirtschaftskammer OÖ., Michaela Langer-Weninger, sowie der Geschäftsführer der LAVU GmbH, Christian Ehrengruber, betonten die Wichtigkeit und Chance einer getrennten Altstoffsammlung.