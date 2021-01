Evangelische Kirche bietet "Gottesdienste to go" an

Auf sehr kreative und sympathische Art trickst die evangelische Pfarrgemeinde Gmunden das Virus aus: Bis Ende des Monats können Menschen im neugotischen Gotteshaus (täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet) individuell und ohne Gefahr einer Ansteckung ihrer Religiosität nachgehen.

In der Kirche sind vier Stationen aufgebaut, die zum Beten und Nachdenken anregen. Kirchenbesucher können beispielsweise auf einem Zettel notieren, was sie in diesen Tagen stärkt, und ihn dann an eine Säule kleben. Auf einer Wäscheleine hängen Psalmen zum Mitnehmen.

Mitnehmen kann man sich aber auch eine Predigt. Die Theologin und Pfarrerin Kathrin Hagmüller, bis vor kurzem in Gmunden tätig, hat für ihre Freunde am Traunsee eine 20-minütige Predigt aufgenommen, die man online hören kann – am besten im wohligen Zuhause. Alles, was man dazu braucht, ist ein Smartphone oder ein Internetzugang. Zettel mit der Online-Adresse und einem QR-Code liegen im Kirchenhaus zum Mitnehmen auf.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at