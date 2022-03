Erfolge für junge St. Georgener bei Prima la Musica

Valerie Lemke (Klasse Heidi Eidenberger) konnte auf der Violine in der Altersgruppe II einen "1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb" erzielen. Begleitet wurde sie am Klavier von Keiko Hattori. Das Trio Emilily Adam mit Emilia Stabauer, Adam Brucker (beide Querflöte) und Lilly Wolf (Klavier, Klasse Keiko Hattori) holte unter der Leitung von Amanda du Preez einen "1. Preis" in der Altersgruppe B.

Info für Interessierte: Von 21. März bis 8. April finden Schnuppertage an der LMS St. Georgen statt. Nähere Informationen dazu unter st-georgen-attergau.landesmusikschulen.at/news?item=1007