Ein Kühlschrank, der allen offen steht

Jährlich landen viele Tonnen genießbare Lebensmittel im Müll. Zugleich gibt es Menschen, die beim Kauf von Lebensmitteln auf jeden Cent schauen müssen. In Bad Ischl wurde deshalb nun ein „Offener Kühlschrank“ aufgestellt. Die Initiative dazu kam von Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ), unterstützt wurde sie von Stadtamt-Mitarbeitern. Der Kühlschrank steht rechts neben dem Aufgang zum Bürgerservice.

Und so funktioniert er: Jeder, der Lebensmittel übrig hat und sie nicht wegwerfen will, kann sie im Kühlschrank deponieren. Auch abgelaufene Lebensmittel werden akzeptiert, so lange sie noch genießbar sind und die Kühlkette nicht unterbrochen wurde. Jeder, der will, kann sich dann im Kühlschrank gratis bedienen. „Es geht um den bewussten Umgang mit Lebensmitteln, darauf zu achten, abgelaufene Lebensmittel nicht sofort in die Mülltonne zu werfen, Reste zu verwerten oder auch zu viel Geerntetes mit anderen zu teilen“, sagt die Bürgermeisterin.

Der Kühlschrank ist ab 7. Dezember täglich von 7 Uhr bis 19 Uhr für jedermann zugänglich. Er wird regelmäßig kontrolliert und sieben Mal wöchentlich gereinigt. Immer ordentlich und sauber kann der Offene Kühlschrank aber nur dann sein, wenn alle, die ihn nutzen, dabei mithelfen.