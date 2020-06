Ebensee zieht Reißleine bei Tourismus

"Over-Tourism" ist im Salzkammergut längst kein leeres Schlagwort mehr. Der Weltkulturerbeort Hallstatt kann bereits seit Jahren ein Lied davon singen.

Doch auch andere Orte und Plätze der Region werden bei Schönwetter oder an Wochenenden von Tagesgästen und Urlaubern regelrecht überschwemmt: Die Anwohner der Traunsteinstraße im Gmundner Stadtteil Unterm Stoan leiden, wie in den Salzkammergut-Nachrichten berichtet, bei Bade- oder Wanderwetter unter einem Verkehrschaos. Beim Kleinen Sonnstein in Traunkirchen reichte vor wenigen Tagen die Kolonne parkender Autos fast bis ins historische Ortszentrum Traunkirchens. Am Vorderen Langbathsee bei Ebensee werden Verkehrsschilder und -hinweise seit geraumer Zeit bewusst ignoriert. Wildes Parken ist an diesem idyllischen Bergsee, der Naturschutzgebiet ist, offensichtlich ein Kavaliersdelikt und führt regelmäßig zu völlig verstopften Parkplätzen und Zufahrten.

Im Freizeitzentrum Rindbach herrscht im Sommer oftmals Parkplatzmangel, bedingt durch einen Ansturm von Wassersportlern, Badegästen und Erholungssuchenden. Anrainer und Bewohner stöhnen angesichts der Fahrzeugschwemme und sehen sich in ihrer Lebensqualität beschnitten. Am vergangenen Wochenende offenbarten sich die Probleme erneut besonders deutlich.

Nun will die Marktgemeinde Ebensee dieser teils illegalen und für die Einheimischen sehr belastenden Situation ein Ende setzen und hat ein Verkehrskonzept für die Ortschaft Rindbach in Auftrag gegeben. Das Planungsbüro ILF Consulting Engineers Austria GmbH mit Sitz in Innsbruck und Linz soll eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung finden.

In einem ersten Schritt luden am vergangenen Samstag der Ebenseer Bürgermeister Markus Siller (SP) und das Team um Martin Seidel im Freizeitzentrum zur Bürgerbeteiligung. Teilweise sehr emotional geführt, nutzten die Rindbacher die Gelegenheit, ihre Anliegen und Vorschläge einzubringen. Einhelliger Tenor: "Das Maß ist voll – so kann es nicht weitergehen!"

Einige Stimmen aus der Bevölkerung: "Es muss ein Miteinander von Einheimischen und Gästen möglich sein", so der Betriebsratsvorsitzende Walter Schiffbänker. Keinesfalls könne es jedoch sein, dass der Erholungseffekt für die Einheimischen verlorengehe, nur damit der Tourist einen Erholungseffekt erzielen könne. "Das ist die gegenwärtige Situation, und diese ist sehr belastend."

Grenzwertiges Parkchaos

"Die Ebenseer und vor allem die Anrainer müssen mehr gehört werden", forderte der Chemielaborant Manfred Lengerer. "Wir haben unseren Lebensmittelpunkt bewusst hier gesetzt. Wenn ich an die Vorwoche denke, war das Parkchaos bereits mehr als grenzwertig. Da geht unsere Lebensqualität verloren."

Nach der Problemanalyse und Ideenbringung wird das Planungsbüro einen Maßnahmenkatalog erarbeiten, um die gesetzten Ziele bestmöglich zu erreichen. Das Ergebnis gilt als Empfehlung und wartet anschließend auf Umsetzung durch die Politik. Das Mobilitätskonzept soll noch im heurigen Jahr fertiggestellt werden.

Am Freitag besteht von 15 bis 18 Uhr für alle Ebenseer im Freizeitzentrum ein weiteres Mal die Möglichkeit, Ideen und Vorschläge zum Mobilitätskonzept Rindbach einzubringen. (hörm./gs)