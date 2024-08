Die älteste Hallstätterin: Franziska Zimmermann feierte 102. Geburtstag

Franziska Zimmermann ist Hallstatts älteste Gemeindebürgerin: Am 18. August dieses Jahres feierte sie ihren 102. Geburtstag. Verlassen hat sie Hallstatt in all den Jahren nie. Sie besuchte hier die achtjährige Volksschule und arbeitete in den elterlichen Betrieben – in der Gemischtwarenhandlung am Marktplatz und in der Frühstückspension Haus Sarstein. 1940 heiratete sie Josef Zimmermann, der damals als Pionier am Ausbau des Oberfeldes mitarbeitete. Gemeinsam erwarben sie 1953 das Haus in der Gosaumühlstraße, wo Zimmermann bis heute wohnt. Ihrer Ehe entstammen drei Kinder, sie hat eine Enkelin und zwei Urenkel. Der Verlust zwei ihrer Kinder waren für sie schwere Schicksalsschläge, die sie mit viel Lebenskraft meisterte. Zimmermann war immer interessiert, beteiligte sich am Kirchenchor und in der Goldhaubengruppe und nutzte jede Gelegenheit, um etwas Neues zu erlernen. Ihre handgefertigten Filzpatschen waren in ganz Hallstatt heiß begehrt. Bis ins hohe Alter besuchte sie regelmäßig die Sauna, die Bücherei oder kehrte im Lokal ihrer Tochter ein. Mit viel Herzblut betrieb sie in ihrem Haus auch über viele Jahrzehnte eine Privatzimmervermietung. Zimmermann kann– dank liebevoller Unterstützung – ihren Lebensabend zu Hause verbringen.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger