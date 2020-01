Brummifahrer rettet zwei ausgesetzte Katzen

Ein Lastwagenfahrer aus Seewalchen hörte auf einem Autobahnparkplatz in Amstetten ein Wimmern zwischen den Lkw. Was er fand, machte ihn sprachlos: In einem Karton steckten zwei kleine, total verschreckte Kätzchen.

Der Brummifahrer reagierte prompt und nahm die beiden vierbeinigen Waisenkinder mit. Am Abend von seiner Tour zu Hause angekommen, alarmierte er den Tierschutzverein Bezirk Vöcklabruck. In der Tierklinik in Vöcklabruck wurden die beiden Kleinen daraufhin notversorgt.

"Das waren sicherlich ungewollte Weihnachtsgeschenke", ist Regina Resch vom Tierschutzverein entsetzt. Jetzt warten der Kater und die Katzendame gemeinsam auf ein neues Zuhause. Noch haben sie in der Tierklinik einen Notunterschlupf gefunden. Interessierte melden sich unter 0664 / 42 00 240 bei Frau Resch.

