Breiter Schulterschluss für ukrainische Flüchtlinge

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine setzt sich die Initiative "Gschwandt für Menschen" für Flüchtlinge aus dem Kriegsland ein. Dank der Helfer lebten bis vor kurzem 35 Menschen aus der Ukraine in der Gemeinde. Aktuell sind es nur noch 18, weil einige Familien sich an anderen Orten eine Existenz aufbauen. Dennoch sucht die Initiative ständig Unterkünfte.

Jetzt stellt ihnen die Gschwandtner Abies Austria Holzverarbeitung GmbH ein leer stehendes Wohnhaus zur Verfügung. Es steht auf einem Grundstück, das die Firma erwarb. Geschäftsführer Andreas Maxwald kam mit dem Angebot auf "Gschwandt für Menschen" zu.

Das Haus musste allerdings von Grund auf saniert werden, und dabei packten in den vergangenen Wochen viele Gschwandtner mit an. Die Landjugend beispielsweise brachte den gesamten Gartenbereich in Schuss.

Sieben Personen (eine Mutter mit vier Kindern und die Großeltern) konnten mittlerweile einziehen. Die Mutter und ihre älteste Tochter arbeiten in einem Gastronomiebetrieb, die anderen drei Kinder besuchen Schulen in Gschwandt und Gmunden.

