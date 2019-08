Beachvolleyball: Österreichs Elite am Attersee

Am Wochenende geht im Seewalchener Strandbad Litzlberg das größte nationale Beachvolleyball-Happening über die Bühne, bei dem Österreichs Top-Teams um den Staatsmeisterschaftstitel kämpfen.

Bei den Herren heißen die Gejagten Clemens Doppler und Alex Horst. Die Vizeweltmeister von 2017 werden alles daran setzen, den im Vorjahr errungenen Titel in Litzlberg zu verteidigen. Bei den Damen hatte 2018 Katharina Almer mit ihrer damaligen Partnerin Dani Fankhauser das Kunststück geschafft und sich gegen alle favorisierten Teams durchgesetzt. Almer tritt nun mit Julia Radl an, mit der sie vor wenigen Tagen Silber in St. Johann in Tirol geholt hatte.

Die Eröffnungsfeier in der Beach Arena steigt bei freiem Eintritt heute ab 19 Uhr. Am Samstag hat man dann die Qual der Wahl zwischen Ö3-Party in der Marina Schörfling und der White Volley Night in Schwanenstadt.

