Auf den Spuren von Gustav Klimt

Die Galerie Zach in Schörfling zeigt ein "Best-of" jener Fotografien, die bei diesem Workshop unter Leitung von Michael Maritsch am Attersee entstanden sind. Charlie Haidecker gestaltet die Vernissage am morgigen Freitag, 19 Uhr, musikalisch. Die Ausstellung läuft bis 26. Juni.

