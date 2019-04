Attergauer geht wählen: Barfuß und ohne Cent zu Fuß nach Brüssel

SANKT GEORGEN IM ATTERGAU. Dominik Ployer (27) will ein Zeichen setzen, damit Bürger an der EU-Wahl teilnehmen.

Keine Angst vor schmutzigen Fußen: Barfußgeher Dominik Ployer Bild: gh

Einen Monat lang marschiert Dominik Ployer zu Fuß vom Attergau quer durch halb Europa nach Brüssel: barfuß, ohne Geld und Proviant im Gepäck, ausgestattet nur mit gefundenem Gewand und Schlafsack sowie einem gebrauchten Handy. Mit seinem Projekt "Wählen gehen" ruft der 27-jährige Attergauer dazu auf, bei der EU-Wahl am 26. Mai von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Die Europäische Union ist für den Heilmasseur aus St. Georgen kein fertiges Projekt, sondern ein Weg, dass es immer besser wird. Mit seinem Fußmarsch will er ein Zeichen setzen: "Ich gehe einen Monat lang. Die Leute sollen sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und wählen gehen und vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehmen zu überlegen, wen sie wählen."

Am Sonntagmorgen ist Ployer von einer Handvoll Bekannter beim Kottulinksypark verabschiedet worden. Neben Bürgermeister Ferdinand Aigner waren auch die oberösterreichischen EU-Spitzenkandidaten Hannes Heide (SP) und Angelika Winzig (VP) dabei, die dem St. Georgener alles Gute für seinen Weg wünschten.

Laut Routenplan muss Dominik Ployer 840 Kilometer zurücklegen – "Je nachdem, wie oft ich mich verrenne." Sein Plan ist es, jeden Tag 30 Kilometer zu absolvieren. Er hofft, dass er auf einzelnen Etappen von Menschen begleitet wird.

Das Barfußgehen betreibt Heilmasseur seit gut fünfeinhalb Jahren. Was damals als Experiment begann, ist mittlerweile zur Lebenseinstellung geworden. In Schuhen hat er ein beengtes Gefühl. Selbst im Winter ist Ployer "bloßfüßig" unterwegs – bis minus zehn Grad ist das für ihn kein Problem.

Bereits vor acht Jahren hat Ployer eine lange Fußreise gemacht: Damals war er auf dem Jakobsweg unterwegs, allerdings nicht barfuß. Die Idee, barfuß eine Gewalttour zu machen, geistert schon länger in seinem Kopf herum. Fix wurde es aber erst fünf Tage vor seinem Aufbruch. Dementsprechend ist sein Barfuß-Abenteuer mit vielen Fragezeichen behaftet. Wo er schlafen wird, wie er zu Essen kommt – all das war bei seinem Start noch völlig offen. "Ich kann gar nicht einschätzen, was auf mich zukommt", gestand Ployer bei seiner Verabschiedung.

Auf der Facebook-Seite "Wählen gehen" berichtet Dominik Ployer von seiner Barfuß-Wanderung nach Brüssel.

