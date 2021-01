Arbeitsmaschine ging in Flammen auf

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Gegen 11.30 Uhr begann eine computergesteuerte Maschine aufgrund eines technischen Gebrechens zu brennen, berichtete die Polizei am Samstagabend. Das Feuer bereitete sich innerhalb von kurzer Zeit auf die gesamte Maschine aus. Die Firmeninterne Brandmeldeanlage alarmierte die Mitarbeiter. Ein 25-Jähriger Gmundner entdeckte das Feuer und verständigte sofort die Einsatzkräfte, den Brand löschen konnten, bevor er sich auf andere Arbeitsmaschinen oder das Gebäude ausbreitete. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die anwesenden Brandsachverständigen der Brandverhütungsstelle bestätigten noch am Samstag technisches Gebrechen. Der entstandene Schaden beläuft sich in sechsstelliger Höhe.