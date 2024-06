Am Fuß des Krippensteins wurde das Pflaster teurer

Busfahrer und Fahrgäste hatten im Inneren Salzkammergut manchmal unterschiedliche Ziele. Die einen zog es nach Hallstatt, um den Blick auf See, Berge und die evangelische Kirche für die Nachwelt festzuhalten. Dem anderen war Obertraun sympathischer, vor allem, weil die mehrstündige Pause am großen Parkplatz bei der Krippenstein-Seilbahn deutlich günstiger ausfiel: null statt 90 Euro. Auch für jene, die gerne im Auto übernachteten, leuchteten die Sterne bei der Krippenstein-Talstation bislang gratis, aber nicht umsonst. Das hat sich seit 1. Mai geändert.

"Wir hatten die Situation leider sehr oft, dass Reisebusse, deren Ziel eigentlich Hallstatt war, aus Kostengründen dann bei uns geparkt haben. Und wir haben festgestellt, dass es viele Leute gibt, die auf dem Parkplatz übernachten. Darauf mussten wir nun reagieren", sagt Gabriel Sieghartsleitner von der Seilbahnholding Oberösterreich.

Fünf Euro kostet ein Stellplatz nun von 6 bis 22 Uhr. Nachts wird das Pflaster teurer: Zwischen 22 und 6 Uhr sind zehn Euro zu bezahlen. Das Ticket für Berg- und Talfahrt wird dadurch aber nicht günstiger: In der Sommersaison sind an der Kassa 44,90 Euro für Erwachsene und 24,70 Euro für Kinder zu bezahlen (Online 43,80 bzw. 24,10 Euro). Wer ein Ganzjahresticket (Natürlich 365) oder eine Saisonkarte (Dachstein Salzkammergut) besitzt, parkt gratis.

Für die Pächter und Mitarbeiter der Hütten auf dem Dachstein kam der Vorstoß der Seilbahnholding überraschend – nicht nur, weil er erst am Abend des 30. April per Mail kommuniziert wurde, sondern auch, weil sie ebenfalls Parkgebühren bezahlen müssen: 80 Euro pro Mitarbeiter und Saison. "Wir bieten aber eine Hütten-Saisonkarte an, mit der die Mitarbeiter unserer Partnerbetriebe am Berg dann auch gratis parken können", sagt Sieghartsleitner. Einen Preis für diese Karte will er nicht nennen.

QR-Code für Wanderer

Als "Partner am Berg", wie sie von der Seilbahnholding bezeichnet werden, fühlen sich die Pächter der Hütten allerdings nicht immer. "Wir sind von der Seilbahn abhängig, zahlen auch für die Auffahrt und wollen eine gute Zusammenarbeit. Aber oft haben wir das Gefühl, dass familienfreundliches Bergwandern dort keine große Rolle mehr spielt. Es ist ohnehin schon schwer, Mitarbeiter zu finden. Eine zusätzliche Parkgebühr macht es nicht leichter", heißt es etwa aus dem Wiesberghaus und der Simonyhütte.

Mehrtagesgäste – am Dachstein finden zahlreiche Kurse statt – hat die Seilbahnholding zwar berücksichtigt, komplizierter wird es für sie dennoch: Wer länger bleibt, zahlt für 24 Stunden fünf Euro, maximal können 20 Euro zusammenkommen. Die Mehrtagesgäste müssen dafür auf den Hütten mit dem Handy einen QR-Code scannen und ihr Pkw-Kennzeichen bekanntgeben. Im Winter bleibt der Parkplatz gratis.

