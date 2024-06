Alkolenker versteckte sich nach Unfall in Vöcklabruck bei Schwiegereltern

Kurz vor 23 Uhr schlugen mehrere Autolenker bei der Polizei in Vöcklabruck Alarm. Auf der B1 sei ein wohl betrunkener Fahrer mit einem Firmenbus unterwegs. Eine Polizeistreife machte sich auf den Weg und traf bei der Kreuzung mit der Gmundner Straße auf mehrere Autos mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Offenbar war ein Auto in einen Unfall verwickelt, an dem auch der 24-jährige Alkolenker aus dem Bezirk Vöcklabruck beteiligt war. Polizisten fanden den Firmenbus an der Unfallstelle vor, von dem Lenker fehlte jedoch jede Spur.

Bei dem Unfall wurden zwei Autoinsassen, ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger, verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht. Gegenüber der Polizei gaben die beiden Männer an, dass der flüchtige Fahrer nach dem Unfall davon gelaufen war. Durch Dokumente im Fahrzeug konnten die Polizisten die Identität des 24-Jährigen feststellen.

Bei Rot über Kreuzung

Der Fahrerflüchtige konnte bei seinen Schwiegereltern zuhause angetroffen werden. Ein Alkotest ergab 2,18 Promille. Der Mann gestand, die Kreuzung mit seinem Firmenbus bei Rotlicht überquert zu haben, wodurch es zum Unfall kam. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

