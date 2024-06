Alkolenker (44) übersah in Mondsee Motorrad: Junger Biker (16) verletzt

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Auto auf der Walter-Simmer-Straße in Mondsee Richtung B154 unterwegs und wollte an einer Kreuzung Richtung Zell am Moos abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 16-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck, der ihm auf der B154 von Zell am Moos kommend entgegenkam.

Der 16-Jährige wurde vom Motorrad geschleudert und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde er in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Ein bei dem 44-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

