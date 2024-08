Akku in Ebensee beim Aufladen explodiert: Frau (51) verletzt

Die Frau und ihr 53-jähriger Ehemann hatten den Akku im Internet bestellt und steckten ihn am späten Freitagabend in ihrer Wohnung zum Laden an die Steckdose. Gegen 0.30 Uhr befand sich die Frau gerade auf dem Balkon, als sie eine laute Explosion hörte. Das Gerät dürfte während des Ladevorgangs explodiert sein, Teile der Einrichtung hatten bereits Feuer gefangen.

Das Paar versuchte zuerst, den Brand selbst zu löschen, was allerdings nicht gelang. Die beiden brachten sich schließlich mit ihren zwei Hunden in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr, die gegen 1.15 Uhr Brandaus geben konnte. Durch das rasche Eingreifen der etwa 80 Mann blieb das Feuer auf ein einziges Zimmer begrenzt, das Paar konnte sogar weiterhin in seiner Wohnung bleiben.

Die 51-Jährige erlitt beim Versuch, die Flammen zu löschen, leichte Verbrennungen, ihr Mann blieb unverletzt. Das Ehepaar verweigerte den Transport in ein Krankenhaus.

Laut Bezirksbrandermittler ist der Akku als Brandursache sehr wahrscheinlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper