Starker Wind erschwerte Rettung mit Hubschrauber

GRÜNAU. Am Schernberg musste am Samstag eine Regensburgerin gerettet werden, die sich auf dem Tassilo-Klettersteig die Schulter ausgekugelt hat.

(Symbolbild) Bild: Wolfgang Spitzbart

Die 25-Jährige aus Regensburg ging nachmittags mit drei weiteren Bekannten über den ihr bereits von einer Begehung bekannten Tassilo-Klettersteig (Schwierigkeit C/D) von der Welser Hütte kommend Richtung Schermberg.

In einer Seehöhe von ca. 2100 Meter wollte sich die Bergsteigerin an einem kleinen Aufschwung über eine wenig schwierige Stelle (nach eigenen Angaben Schwierigkeit B) ziehen, und kugelte sich dabei die Schulter aus. Ein weiterer Auf- und auch ein Abstieg war nicht mehr möglich. Da in diesem Bereich keinerlei Handynetz verfügbar ist, versuchten die Kletterer durch Rufe Bergsteiger auf dem Normalweg zur Welser Hütte zu erreichen. Ein Bergsteiger aus Wien hörte die Rufe und konnte schließlich vom Festnetztelefon der Welser Hütte aus den Bergrettungsnotruf 140 verständigen.

Der Rettungsversuch durch die Einsatzmannschaft des Notarzthubschrauber Martin 3 musste auf Grund von starkem Wind unterbrochen werden. Der Flugretter blieb beim Opfer zurück und es wurden mehrere Bergretter der Ortsstelle Grünau vom Notarzthubschrauber auf den Berg geflogen, die zur 25-Jährigen auf- bzw. abstiegen, diese versorgten und zu einer windgeschützten Stelle abseilten. Dort wurde die Bergsteigerin vom Notarzthubschrauber aufgenommen und in das Klinikum Salzkammergut Gmunden gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema