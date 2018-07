Kinderbuch aus Venedig aus 163 Werken ausgewählt

SCHWANENSTADT. "Der Wolkensammler" wird als Sieger des Wettbewerbs der Stadt Schwanenstadt veröffentlicht

Beim 16. Internationalen Kinder- und Jugendbuchwettbewerb der Stadt Schwanenstadt mit dem Thema "Wo du Freunde hast, hast du Schätze" reichten 779 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien und Spanien 163 Werke ein.

Unter den ersten Preisen der fünf Kategorien wurde das Buch "Il collezionista di nuvole" ("Der Wolkensammler") von Maria Mariano (Venedig) zur Publikation ausgewählt. Dieses Werk handelt von der Freundschaft einer Schnecke zu einem Straßenmusikanten. Auf einer gemeinsamen fantastischen Reise durch die Elemente eröffnet sich der Blick auf eine innere Freiheit, die sich mit dem Bild der Wolken auf poetische Weise verbindet.

Weitere Preise ergingen an das Realgymnasium Lambach (3. Preis ex aequo, Oberstufe: Lukas Hochholzer und Sara Dubravac; 3. Preis, Unterstufe: Jana Riepl und Sophie Pils) an das Agrarbildungszentrum Lambach (1. Preis, Oberstufe: Simone Permadinger, Celine Bärnthaler und Linda Hirscher; 3. Preis ex aequo, Oberstufe: Anna Kowarsch und Lisa Islitzer) sowie an den Kinderhort Wimpassing in Wels (3. Preis ex aequo, Volksschule: Nazar Özmen). Ein weiterer dritter Preis ging an die Volksschule Oberweißburg: Sara Graimann, Sophia Adam und Michael Baier.

Die Prämierungsfeier zum 16. Internationalen Kinder- und Jugendbuchwettbewerb "Auf Schmetterlings- und Schwanenflügel" findet am 22. September um 15 Uhr im Stadtsaal statt.

