60-Jähriger nach Unfall auf der B151 in Lenzing reanimiert

Dramatische Szenen haben sich am Mittwoch auf der Attersee-Bundesstraße im Gemeindegebiet von Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) abgespielt: Nach einem Unfall musste ein 60-Jähriger aus seinem schwer beschädigten Fahrzeug befreit und reanimiert werden. Der Mann war gegen 13:30 Uhr auf der B151 in Richtung Timelkam unterwegs, als es im Bereich einer Ausfahrt zu dem Unglück kam. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker dürften den herannahenden Wagen beim Linksabbiegen übersehen haben, die beiden Pkws kollidierten.

Der 60-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von Ersthelfern und einer zufällig vorbeikommenden Motorradstreife der Polizei versorgt. Bis zum Eintreffen des Notarztes führten die Ersthelfer Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Die Rettung brachte den Schwerverletzten schließlich in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die Freiwillige Feuerwehr Lenzing rückte für die Aufräumarbeiten an.

Mehr zum Thema: Auch im Bezirk Freistadt kam es am Mittwoch zu zwei schweren Verkehrsunfällen

