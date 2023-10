Betagtes Ehepaar bei Unfall im Mühlviertel schwer verletzt

Der Notarzthubschrauber "Christophorus 10" stand am Mittwoch im Mühlviertel im Einsatz: Nach einem schweren Verkehrsunfall musste ein 89-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Lenker war gegen 11:30 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau (85) auf der L 1483 von Summerau kommend in Richtung Eibenstein unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam auf die Gegenfahrbahn und fuhr auf eine angrenzende Böschung, wo sich der Pkw überschlug und auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Das Ehepaar wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren Eibenstein, Summerau und Reichenthal aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreit werden. Die Schwerverletzen wurden vom Notarzt versorgt und dann per Helikopter und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Pkw überschlug sich auf der B124

Nicht einmal drei Stunden später waren die Einsatzkräfte im Bezirk Freistadt erneut gefordert, diesmal im Gemeindegebiet von Pregarten. Eine Pkw-Lenkerin war gegen 13:45 Uhr von der Fahrbahn der B124 abgekommen. Ihr roter Skoda überschlug sich und kam in einem kleinen Waldstück neben der Straße zum Stillstand.

Am Pkw entstand hoher Sachschaden Bild: www.fotokerschi.at | Taras Panchuk

Die Lenkerin wurde in ihrem schwer beschädigten Wagen eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehren Pregarten und Tragwein befreit werden. Die Frau zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass sie von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und führten die Aufräumarbeiten durch.

