41-Jähriger trennte sich zwei Finger ab

Ein 41-Jähriger hat sich bei Fräsarbeiten für seine Tischlermeisterarbeit Montagnachmittag in einem Betrieb im Bezirk Vöcklabruck zwei Finger abgetrennt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber "Martin 3" in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

