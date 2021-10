345 Anzeigen bei Schwerpunktkontrolle in Vöcklabruck

Die Beamten des Bezirkspolizeikommandos sowie der Landesverkehrsabteilung maßen nicht nur das Tempo, sondern warfen auch einen Blick auf den technischen Zustand der Fahrzeuge.

Insgesamt wurden 51 Fahrzeuge kontrolliert. 21 Autos wurden auf dem Gelände des Bauhofes Vöcklabruck sofort einer technischen Überprüfung unterzogen, bei acht getunten Boliden wurden wegen Gefahr in Verzug die Kennzeichen sofort abmontiert. In Summe wurden wegen technischer Mängel an den Autos 62 Anzeigen erstattet.

Bei der Radarmessung wurden von 3510 Lenkern 345 Personen angezeigt. Ein Fahrer raste mit 118 km/h durchs Ortsgebiet, ein anderer mit 167 km/h auf der B1. Beiden Lenkern wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Zwei kontrollierte Lenker waren alkoholisiert beziehungsweise standen unter Suchtmitteleinfluss. Auch sie sind ihren Führerschein los.